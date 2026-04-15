Zach Cregger, noto per il suo lavoro nel genere horror con il film Barbarian e per il successo agli Oscar 2026 con Weapons, sta collaborando con Steven Spielberg per il progetto The Flood. La produzione è affidata a New Line e la data di uscita prevista è nel 2028. Cregger si sta preparando a passare dal cinema horror alla fantascienza.

Dopo aver scosso il panorama horror con Barbarian e aver trionfato agli Oscar 2026 con l’acclamato Weapons, il regista Zach Cregger è pronto a cambiare genere. Durante l’ultima giornata del CinemaCon di Las Vegas, Warner Bros. e New Line Cinema hanno ufficializzato la produzione di The Flood, un thriller di fantascienza originale che vedrà Cregger impegnato sia come sceneggiatore che come regista. THR ha seguito l’annuncio. La vera sorpresa dell’annuncio riguarda il coinvolgimento di un fan d’eccezione: Steven Spielberg. Il leggendario cineasta produrrà la pellicola attraverso la sua Amblin Entertainment, affiancando i produttori storici di Cregger, Roy Lee e Miri Yoon.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Zach Cregger e Steven Spielberg insieme per The Flood: il nuovo sci-fi di New Line punta al 2028

Notizie correlate

Zach Cregger, ecco la trama di The Flood, l'horror che Netflix si rifiuta di produrreDopo Barbarian e Weapons, il regista avrebbe dovuto mettersi al lavoro su un nuovo film horror prodotto da Netflix, ma attualmente il progetto è...

Leggi anche: Gladys: Zach Cregger e Zach Shields firmano il prequel dell’horror cult Weapons

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Il capolavoro che ha bloccato Steven Spielberg: non farà più film horror; Interstellar non sarebbe stato un film migliore se l'avesse girato Steven Spielberg; Dune – Parte Due, Spielberg: Tra i miei film di fantascienza preferiti di sempre; Resident Evil, il trailer del film di Zach Cregger è in arrivo? Cosa dicono gli insider.

Resident Evil di Zach Cregger sta già spaventando il pubblico con il suo primo trailerSe non lo sapevi, il CinemaCon si sta svolgendo in questo momento. Questo significa che puoi aspettarti molte notizie cinematografiche nel tuo feed nei prossimi giorni e, per i partecipanti, vedrai mo ... gamereactor.it

Weapons Director Zach Cregger Sets Theatrical Release Date for New Sci-Fi MovieZach Cregger is returning to familiar territory, and he’s bringing a science fiction thriller with him. The filmmaker behind last year’s breakout horror hit Weapons has officially set his next ... yahoo.com

Zach Cregger dirigerà un nuovo film per la Warner dal titolo The Flood: uscirà l’11 agosto 2028 - facebook.com facebook

Al #CinemaCon è stato mostrato il trailer del nuovo #ResidentEvil diretto dal #ZachCregger di Weapons. Vi proponiamo una descrizione di ciò che si è visto, come riportato da chi era presente (l'immagine che abbiamo scelto ha solo un valore storico che i fan x.com