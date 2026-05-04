Una giovane atleta si è distinta nelle competizioni interregionali di danza aerea, vincendo con il punteggio massimo nell’esercizio sull’amaca. La sua performance ha attirato l’attenzione grazie a un’esecuzione impeccabile e a un punteggio elevato. A supportarla ci sono state diverse insegnanti specializzate nel settore, che l’hanno seguita durante il percorso di preparazione. La vittoria ha suscitato interesse tra gli appassionati di questa disciplina acrobatica.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la giovane atleta a conquistare il punteggio massimo?. Chi sono le maestre che hanno preparato questo talento emergente?. Perché la prestazione della Corrao ha stupito la commissione giudicatrice?. Dove si terrà la sfida decisiva per il titolo nazionale?.? In Breve Allenamento presso la scuola Like Dance con le maestre Marina Belfiore e Immacolata Castellano.. Vittoria ottenuta al Palazzetto Palatusciano di Olevano sul Tusciano organizzato da Italia Pole & Aerial.. Accesso diretto ai campionati nazionali di Ferrara previsti dal 3 al 5 luglio.. Maria Francesca Luce Corrao conquista il primo posto nella disciplina Amaca Aerea per la categoria Rookies under 14 durante le Interregionali di danza aerea tenutesi al Palazzetto Palatusciano di Olevano sul Tusciano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Danza aerea: la giovane Corrao trionfa all’amaca nelle Interregionali

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