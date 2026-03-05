Uisp Cresce la passione per la Danza aerea

In questo mese di marzo, Uisp Modena sta vivendo un periodo di grande fermento con numerosi eventi dedicati alla danza aerea. I fine settimana sono caratterizzati da serate piene di attività, con partecipanti che si impegnano in lezioni e dimostrazioni. La passione per questa disciplina si manifesta chiaramente tra gli appassionati che frequentano le strutture e partecipano alle iniziative organizzate dall’associazione.

Sono weekend intensissimi e pieni di impegni quelli che Uisp Modena sta affrontando in questo mese di marzo appena cominciato ma già ricco. Basti pensare che tra sabato e domenica pallavolo, podismo con ‘Donne in corsa’ e ginnastica con il Trofeo delle Province a Sassuolo, passando attraverso i progetti come ‘Attivamente Sport’ che presentano ricerche e novità o ComeTe, il percorso contro la violenza di genere attivo alla palestra MetaGym, animeranno davvero tutta la provincia. Cosa è successo però nel weekend appena trascorso? DANZA AEREA. Un successo oltre ogni aspettativa ha coinvolto la kermesse di Danza Aerea che ha fatto scendere in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

