uisp cresce la passione per la danza aerea

In questo mese di marzo, Uisp Modena sta vivendo un periodo di grande fermento con numerosi eventi dedicati alla danza aerea.

Sono weekend intensissimi e pieni di impegni quelli che Uisp Modena sta affrontando in questo mese di marzo appena cominciato ma già ricco. Basti pensare che tra sabato e domenica pallavolo, podismo con ‘Donne in corsa’ e ginnastica con il Trofeo delle Province a Sassuolo, passando attraverso i progetti come ‘Attivamente Sport’ che presentano ricerche e novità o ComeTe, il percorso contro la violenza di genere attivo alla palestra MetaGym, animeranno davvero tutta la provincia. Cosa è successo però nel weekend appena trascorso? DANZA AEREA. Un successo oltre ogni aspettativa ha coinvolto la kermesse di Danza Aerea che ha fatto scendere in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

