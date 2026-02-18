Daniela Ruggi l'ipotesi | uccisa dove hanno trovato il teschio improbabile la morte accidentale

Daniela Ruggi potrebbe essere stata uccisa nel luogo dove è stato rinvenuto il suo teschio, secondo gli investigatori. La teoria si basa sulla posizione delle ossa, trovate vicino alla torre Pignone il primo gennaio. Gli inquirenti stanno analizzando tutte le piste e escludono che si sia trattato di un incidente. La vittima aveva 45 anni e il suo corpo mostrava segni che fanno pensare a un gesto violento. La procura ha aperto un’indagine per omicidio contro ignoti. La famiglia attende risposte e si affida alla giustizia.

