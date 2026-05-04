Dani Alves, noto calciatore, ha recentemente condiviso pubblicamente un messaggio in cui afferma di aver trovato libertà attraverso la fede cristiana. Ha dichiarato che Cristo gli ha permesso di uscire da una situazione di prigionia, senza specificare i dettagli. La sua testimonianza è stata diffusa tramite i social media, suscitando reazioni tra i follower e i media sportivi. Alves si è anche presentato come predicatore evangelico in alcune occasioni pubbliche.

Reijnders alla Juve? Voci dall’Inghilterra. Come e perché i bianconeri potrebbero provarci Brambilla: «L’obiettivo era passare il turno ma potevamo soffrire molto meno. Pianese? La priorità assoluta è recuperare energie» Daffara è pronto per la Juve? I numeri e le statistiche del portiere dell’Avellino, ma di proprietà dei bianconeri Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Juve Primavera, Padoin dopo il pareggio contro il Frosinone: «Altra vittoria sfumata all’ultimo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dani Alves si riscopre predicatore evangelico: «Cristo mi ha liberato dalla prigione»

Notizie correlate

Dani Alves riparte dalla fede: l’ex Barcellona e Juventus diventa predicatore evangelico e incanta MadridAkanji Inter, scatta il riscatto dopo il tricolore! I nerazzurri confermano il pilastro difensivo.

Leggi anche: Lichtsteiner e quel no all'Inter: "Quando alla Juve arrivò Dani Alves..."

Altri aggiornamenti

«Dani Alves si è suicidato in carcere», la fake news sull'ex calciatore. Lo sfogo del fratello: lo volete mortoNey Alves, ha pubblicato un video su Instagram scagliandosi contro quanti hanno diffuso la notizia falsa sulla morte del fratello Dani Alves, impazzata sui social network nel tardo pomeriggio. Per il ... corriereadriatico.it

«Dani Alves si è suicidato in carcere», la fake news lanciata su X. Il fratello smentisce: quanta crudeltàE' bastato un tweet su X, a quanto pare da un profilo riconducibile ad un comico-troll per fare impazzire il web. Dani Alves si è suicidato, questa la fake news lanciata che ha creato il panico in ... ilmessaggero.it