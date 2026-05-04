Dani Alves riparte dalla fede | l’ex Barcellona e Juventus diventa predicatore evangelico e incanta Madrid

Dani Alves ha deciso di dedicarsi alla predicazione evangelica, portando davanti a un vasto pubblico a Madrid il messaggio della fede. L’ex calciatore brasiliano, noto per aver vestito le maglie di Barcellona e Juventus, ha lasciato il calcio professionistico per intraprendere questa nuova strada. La sua scelta ha attirato l’attenzione di molti, pur mantenendo il profilo basso rispetto alla sua carriera sportiva.

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