Damiano David e Dove Cameron sono una coppia che si sta facendo conoscere nel mondo dello spettacolo. Recentemente si sono mostrati insieme in diverse occasioni tra Sicilia e Roma, circondati da amici e parenti. La coppia si sta preparando per le nozze, che potrebbero essere celebrate entro la fine dell’anno. La loro relazione suscita interesse tra i fan e i media, che seguono con attenzione ogni loro passo.

Damiano David e Dove Cameron,sempre più innamorati e proiettati verso le nozze, che saranno celebrate probabilmente a fine anno. Proprio per questo, dicono, la coppia è volata dagli Usa in Italia per far visita ad amici e parenti, in particolare per festeggiare il compleanno di Victoria De Angelis, a Roma. Prima, si sono concessi un tour in Sicilia, a Taormina, e qualcuno ha ipotizzato potesse trattarsi di un sopralluogo per scegliere la location del matrimonio imminente. Fatto sta che Damiano e Dove, bellissimi e paparazzatissimi come una coppia di old style di Hollywood, sia per il clamore mediatico che suscitano ad ogni loro apparizione sia per quello stile un po’ retrò che entrambi sfoggiano nel look, molto anni ’50 e ’60.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Damiano e Dove, “Dolce Vita” italiana, tra Sicilia e Roma, con amici e parenti

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