Una coppia composta da un cantante italiano e un’attrice statunitense è stata vista passeggiare senza sosta tra le strade del centro storico di Taormina. La loro presenza ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che li hanno riconosciuti immediatamente. La coppia si è mostrata molto rilassata, scambiandosi sorrisi e a volte fermandosi per scattare qualche foto. La visita nella località siciliana ha suscitato speculazioni sulla possibile occasione speciale che li ha portati in zona.

Una passeggiata a sorpresa tra le vie del centro storico di Taormina ha subito acceso il gossip internazionale: Damiano David e Dove Cameron stanno cercando la location perfetta per il loro matrimonio in Sicilia? La star americana (29 anni) e il cantautore romano (26 anni), ex frontman dei Måneskin e oggi lanciato in una fortunata carriera solista, sono stati avvistati nelle scorse ore in totale serenità lungo il centralissimo Corso Umberto. La notizia della loro presenza, diffusa inizialmente da Radio Taormina e riportata anche dal Corriere della Sera, ha letteralmente sorpreso turisti e residenti. La coppia ha calamitato gli sguardi dei curiosi e l’entusiasmo dei fan, regalando alla città siciliana un inaspettato pomeriggio dal respiro hollywoodiano e scatenando una prevedibile ondata di indiscrezioni sui fiori d’arancio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Damiano David a Taormina con la fidanzata Dove Cameron: prove generali per le nozze in Sicilia?

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