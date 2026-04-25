Durante una giornata a Taormina, una coppia è stata avvistata mentre camminava tra le strade del centro storico. Le due persone, riconoscibili da alcuni presenti, si sono spostate insieme sotto il sole della Sicilia. L'attenzione si è concentrata sulla loro presenza in zona, suscitando discussioni tra i passanti. La coppia non ha rilasciato dichiarazioni, e i fotografi hanno documentato l'incontro senza ulteriori dettagli ufficiali.

Una passeggiata sotto il sole di Taormina, qualche sguardo curioso e subito si riaccende la curiosità su una delle coppie più interessanti degli ultimi anni. Damiano David e Dove Cameron continuano infatti ad attirare l’attenzione, soprattutto da quando hanno annunciato il fidanzamento a inizio 2026. Ogni loro movimento viene letto come un possibile indizio sul matrimonio e l’ultimo avvistamento in Sicilia sembra dare adito a diverse indiscrezioni. Si tratta di una semplice gita fuori porta o sono i primi passi verso il grande giorno? L’Italia sembra infatti rimanere la meta più favorita per il matrimonio, ma la location è ancora tutta da scoprire.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Damiano David e Dove Cameron, matrimonio in Sicilia? La coppia avvistata a Taormina

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