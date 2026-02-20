Damiano David Victoria De Angelis e Thomas Raggi | dal boom dei Måneskin alla carriera solista

Da metropolitanmagazine.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Damiano David, Victoria De Angelis e Thomas Raggi hanno portato i Måneskin alla ribalta internazionale dopo aver raggiunto il secondo posto a XFactor nel 2017. La band romana ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il loro stile energico e le esibizioni inedite, portando il rock italiano oltre i confini nazionali. Ora, alcuni membri stanno intraprendendo progetti solisti, mentre il gruppo continua a mantenere alta l’attenzione sui propri prossimi passi. La scena musicale aspetta di scoprire cosa riserveranno loro.

Dopo essere arrivati secondi a   XFactor  con la squadra di  Manuel Agnelli, nel 2017, i  Måneskin  hanno avuto un successo planetario che li ha portati sia a girare il mondo, grazie alla loro musica, sia ad intraprendere numerose importanti collaborazioni con artisti del calibro  Iggy Pop  e  Tom Morello. Nonostante ciò, nel 2024, la band ha deciso di prendersi una pausa dalla loro carriera, sia per dedicarsi a progetti solisti, sia per staccare un po’ la spina dalla frenesia degli impegni. Appassionati di musica sin da piccoli, i primi ad accostarsi ad essa sono stati  Victoria De Angelis  e  Thomas Raggi, i quali si conoscono già dalle elementari poiché hanno frequentato le stesse scuole, il Manzoni, prima, e il J.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

damiano david victoria de angelis e thomas raggi dal boom dei m229neskin alla carriera solista
© Metropolitanmagazine.it - Damiano David, Victoria De Angelis e Thomas Raggi: dal boom dei Måneskin alla carriera solista

Leggi anche: “Masquerade”, il primo album solista di Thomas Raggi dei Maneskin

Leggi anche: Ventisette anni l'o8 gennaio, Damiano David ha già vissuto molte vite. Dagli esordi con i Måneskin alla carriera da solista, tutto quello che c'è da sapere su di lui

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dove Cameron svela i primi dettagli delle nozze con Damiano David; Damiano David matrimonio: Dove Cameron rivela lista invitati lunghissima; Victoria solista guadagna più di Damiano; Dove si sposeranno Damiano David e Dove Cameron? Lei rivela tutti i dettagli sulle nozze.

Damiano David e Victoria De Angelis in versione cowboy: le foto su InstagramFermi tutti: Damiano David e Victoria De Angelis in versione cowboy sono a dir poco pazzeschi. A condividere le foto su Instagram è stato il frontman dei Måneskin: una mise di certo particolare, con ... dilei.it

Victoria De Angelis, la frecciata a Damiano David: «I Maneskin? Mi sono dovuta abituare a essere da sola, ma mi diverto anche così»Prima girava il mondo con i Maneskin, oggi continua a volare da una parte all'altra del globo ma nelle vesti di Dj. Victoria De Angelis è diversa da come i fan della band nata sul palco di X Factor se ... ilmattino.it