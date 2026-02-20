Damiano David Victoria De Angelis e Thomas Raggi | dal boom dei Måneskin alla carriera solista
Damiano David, Victoria De Angelis e Thomas Raggi hanno portato i Måneskin alla ribalta internazionale dopo aver raggiunto il secondo posto a XFactor nel 2017. La band romana ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il loro stile energico e le esibizioni inedite, portando il rock italiano oltre i confini nazionali. Ora, alcuni membri stanno intraprendendo progetti solisti, mentre il gruppo continua a mantenere alta l’attenzione sui propri prossimi passi. La scena musicale aspetta di scoprire cosa riserveranno loro.
Dopo essere arrivati secondi a XFactor con la squadra di Manuel Agnelli, nel 2017, i Måneskin hanno avuto un successo planetario che li ha portati sia a girare il mondo, grazie alla loro musica, sia ad intraprendere numerose importanti collaborazioni con artisti del calibro Iggy Pop e Tom Morello. Nonostante ciò, nel 2024, la band ha deciso di prendersi una pausa dalla loro carriera, sia per dedicarsi a progetti solisti, sia per staccare un po’ la spina dalla frenesia degli impegni. Appassionati di musica sin da piccoli, i primi ad accostarsi ad essa sono stati Victoria De Angelis e Thomas Raggi, i quali si conoscono già dalle elementari poiché hanno frequentato le stesse scuole, il Manzoni, prima, e il J.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
