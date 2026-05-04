Dall’Orlando Furioso fatto a pezzi alle donne | gli appuntamenti del weekend al Museo delle Marionette

Nel fine settimana, il Museo delle Marionette propone una serie di appuntamenti dedicati a diverse fasce di pubblico. Tra le attività in programma ci sono rappresentazioni e laboratori con i format narrativi di Alberto Nicolino, rivolti a bambini a partire dai 6 anni e agli adulti. Tra le tematiche trattate ci sono l’Orlando Furioso, realizzato in modo frammentato, e le storie legate alle donne.

Nuove avventure al Museo con i format narrativi di Alberto Nicolino per bimbi, dai 6 anni, e adulti: dall’Orlando Furioso alle donne. Mezz’ora dedicata all’ascolto di storie senza tempo, sulle tracce di personaggi mitici o di antichi racconti alla scoperta del femminile.Per l’Orlando furioso.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Dall’Orlando Furioso alle donne: il programma del weekend al Museo internazionale delle marionetteMezz’ora dedicata all’ascolto di storie senza tempo, sulle tracce di personaggi mitici o di antichi racconti alla scoperta del femminile. Nicolino e l'Orlando Furioso fatto a pezzi: al Museo Pasqualino "L’inizio del poema" per grandi e picciniSecondo appuntamento con il ciclo di e con Alberto Nicolino, l’Orlando Furioso fatto a pezzi sarà sabato 21 febbraio alle 16. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Dall’Orlando Furioso alle donne: il programma del weekend al Museo internazionale delle marionette; Cavazzoni e Celati: amicizia ariostesca; Tornano gli appuntamenti con Mediascape; BookCity Milano torna in Valtellina: Sondrio ancora protagonista nel 2026. La Mediateca di Grandezze & Meraviglie presenta. --- In occasione del XIX Festival Musicale Estense e per i festeggiamenti dei 500 anni dalla pubblicazione dell'Orlando Furioso 22 ottobre 2016 Ferrara, Teatro Comunale, Sala degli specchi L'ORLAN - facebook.com facebook Il #22aprile del 1516 viene pubblicata la prima edizione dell' Orlando Furioso, il poema cavalleresco di #LudovicoAriosto #almanaccomercury x.com