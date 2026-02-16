Nicolino e l' Orlando Furioso fatto a pezzi | al Museo Pasqualino L’inizio del poema per grandi e piccini

16 feb 2026

Secondo appuntamento con il ciclo di e con Alberto Nicolino, l’Orlando Furioso fatto a pezzi sarà sabato 21 febbraio alle 16.30, al Museo delle Marionette, rivolto a un pubblico di bambini dai 6 anni e di adulti. Stavolta si parlerà de L’inizio del poema, prendendo le mosse dalle parole di Italo Calvino nel suo celebre volume sul Furioso: “In principio c’è solo una fanciulla che fugge per un bosco in sella al suo palafreno. Sapere chi sia importa sino a un certo punto: è la protagonista d’un poema rimasto incompiuto, che sta correndo per entrare in un poema appena cominciato”.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

