Nicolino e l' Orlando Furioso fatto a pezzi | al Museo Pasqualino L’inizio del poema per grandi e piccini
Secondo appuntamento con il ciclo di e con Alberto Nicolino, l’Orlando Furioso fatto a pezzi sarà sabato 21 febbraio alle 16.30, al Museo delle Marionette, rivolto a un pubblico di bambini dai 6 anni e di adulti. Stavolta si parlerà de L’inizio del poema, prendendo le mosse dalle parole di Italo Calvino nel suo celebre volume sul Furioso: “In principio c’è solo una fanciulla che fugge per un bosco in sella al suo palafreno. Sapere chi sia importa sino a un certo punto: è la protagonista d’un poema rimasto incompiuto, che sta correndo per entrare in un poema appena cominciato”.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dall’Orlando Furioso alle donne: due nuovi format narrativi di Alberto Nicolino per bimbi e adulti al Pasqualino
Dall’Orlando Furioso alle donne, Alberto Nicolino porta in scena due nuovi format narrativi al Pasqualino.
Magie al Museo: arriva il laboratorio pop-up per grandi e piccini
Il Museo Medievale di Fossanova si trasforma in un regno di fantasia domenica 21 dicembre alle 11, con un laboratorio pop-up dedicato a grandi e piccini.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dall’Orlando Furioso alle donne: due nuovi format narrativi di Alberto Nicolino per bimbi e adulti al Pasqualino; Capo d’Orlando: Manutenzione e riparazione asfalto, iniziati i lavori.
Un celebre figurato: Ludovico Ariosto - Orlando furioso e Opere - Venezia 1730 (con 52 magnifiche tavole e legatura coeva da amatore ) - facebook.com facebook