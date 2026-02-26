Pistocchi elogia la Juve | Fare tre gol al Galatasaray in dieci non è possibile se non si hanno grandi valori e mentalità Se fossi Elkann…

Un commento sulla partita evidenzia come segnare tre gol contro il Galatasaray in dieci giocatori richieda qualità e determinazione. Si sottolinea che questa impresa sarebbe difficile senza un team compatto e una mentalità forte. L’osservazione si concentra sulle caratteristiche che rendono possibile un risultato così sorprendente e si conclude con un’ipotesi su cosa potrebbe pensare chi guida la società.

