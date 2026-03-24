Una nuova voce di mercato coinvolge il nome di Greenwood, considerato un possibile obiettivo della Juventus per la prossima stagione. Da Inghilterra arrivano aggiornamenti significativi riguardo a questa trattativa, che potrebbe avere rilievo nel calendario delle operazioni di mercato della società. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati, mentre i dettagli ufficiali ancora non sono stati comunicati.

Si chiama Greenwood il sogno di mercato della Juve per il prossimo anno e adesso arriva novità importantissime. Ha messo a segno 25 gol fin qui in tutte le competizioni, conditi da 8 assist. Mason Will John Greenwood sta letteralmente trascinando l’ Olympique Marsiglia e, al momento, è uno dei profili più ambiti del panorama calcistico europeo. Greenwood (Ansa) – Calciomercato.itù Il 24enne inglese con passaporto giamaicano è il grande sogno di mercato della Juve, che lo corteggia da anni e che ora sembra disposta a tutto pur di portarlo in Serie A. E dall’Inghilterra arrivano buonissime notizie per Luciano Spalletti e per tutti i tifosi bianconeri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Greenwood-Juve, ci siamo davvero: bomba dall’Inghilterra

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