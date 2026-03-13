Gas e luce ecco quanto pesano le bollette sui conti delle famiglie di Terni

A Terni, le famiglie stanno affrontando aumenti significativi nelle bollette di gas e luce. Un’analisi di facile mostra come i costi energetici incidano sui bilanci domestici, in un contesto segnato dal rischio di ulteriori aumenti legati a tensioni internazionali e alla guerra. Nel frattempo, si attende l’entrata in vigore di un nuovo decreto energia del Governo, sperando possa contenere le spese.

L’analisi realizzata dal portale facile.it e il confronto con il resto dell’Umbria e i dati nazionali Con lo spettro della guerra e degli altri scenari internazionali che potrebbero aumentare molto la spesa per l’energia di famiglie e imprese e la speranza che nel frattempo il nuovo decreto energia del Governo possa mitigare i costi, una analisi elaborata da facile.it fissa la lente su quanto è stato speso nel 2025 per luce e gas. Secondo l’analisi del portale, in Umbria la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.013 euro. Nello specifico, lo scorso anno a pesare maggiormente sulle tasche degli umbri è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

