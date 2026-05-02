In Friuli Venezia Giulia, l'inflazione si attesta al 2,8%, con aumenti che si riflettono sui prezzi di beni di prima necessità e bollette. Le famiglie si trovano a dover affrontare costi più elevati per alimentari e utenze, mentre la riduzione delle quantità nei prodotti, nota come shrinkflation, contribuisce a far sentire gli effetti dei rincari. Questi cambiamenti incidono direttamente sul bilancio mensile delle famiglie della regione.

? Cosa scoprirai Quanto pesano realmente i nuovi rincari sul budget di una famiglia?. Come influisce la shrinkflation sulla quantità di prodotti nel carrello?. Quali misure potrebbero far risparmiare 500 euro all'anno ogni nucleo?. Perché le famiglie con figli subiscono l'aggravio economico maggiore?.? In Breve Energia +9,5% e alimentari freschi +6% pesano sui bilanci in Friuli Venezia Giulia.. Famiglia tipo spende 920 euro in più, 1265 euro per chi ha figli.. R.G. Englaro propone rimodulazione IVA e lotta alla shrinkflation per i consumatori.. Costi abitazione aumentati del 5,3% con beni energetici non regolamentati al +9,9%.. L’inflazione in Friuli Venezia Giulia ha toccato il +2,8% ad aprile spinta dal rincaro energetico del +9,5% e dai beni alimentari non lavorati che sono aumentati del +6,0%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FVG, inflazione al 2,8%: carrello e bollette pesano sulle famiglie

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