Dall' alba sciopero davanti ai cancelli della Granarolo | i motivi della mobilitazione

Dall’alba, i lavoratori della Cooperativa San Martino, impiegati nell’appalto interno di Granarolo, hanno deciso di incrociare le braccia e manifestare davanti ai cancelli dell’azienda a Usmate Velate. La mobilitazione è iniziata alle 5.30 del mattino, coinvolgendo le persone impiegate nel settore alimentare. La protesta è stata organizzata senza ulteriori dettagli sui motivi ufficiali, concentrandosi sulla presenza sul luogo di lavoro.

Braccia incrociate dall’alba. Dalle 5.30 del mattino i lavoratori della Cooperativa San Martino impiegati nell’appalto interno Granarolo hanno manifestato e scioperato davanti ai cancelli della nota azienda alimentare di Usmate Velate. Una protesta, promossa dai Cobas, e che ha visto l’adesione.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Fim Cisl Bari - Ac Boilers da questa mattina mobilitazione davanti ai cancelli a oltranzaDa questa mattina mobilitazione ad oltranza in tutte le società del gruppo presenti nel sito, con presidio permanente davanti ai cancelli. Primo sciopero alla Marini . Presidio davanti ai cancelliIeri davanti ai cancelli di via Roma ad Alfonsine si è svolto il presidio di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil territoriali per protestare contro la... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Partecipo' a sciopero Sudd Cobas: seconda studentessa Machiavelli-Capponi segnalata ai servizi sociali. Sciopero autotrasportatori, Longo: Stop sospeso dopo investimento camionistaSospeso il blocco dell'autotrasporto annunciato da Unatras dalla mezzanotte di domenica, dopo l'investimento mortale di un camionista travolto da un'auto avvenuto questa notte a Caserta. Ad ... tg24.sky.it Addetti della logistica in sciopero. Sospesi quattro delegati Si.Cobas: L’azienda ritiri i procedimentiCasalpusterlengo, mobilitazione dei lavoratori della Alba srl. L’azienda vuole colpire i sindacati scomodi ... msn.com