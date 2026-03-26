Fim Cisl Bari - Ac Boilers da questa mattina mobilitazione davanti ai cancelli a oltranza

Da questa mattina, i lavoratori di tutte le società del gruppo presenti nel sito hanno avviato una mobilitazione con un presidio permanente davanti ai cancelli. La protesta, che coinvolge i dipendenti di più aziende, continuerà fino a nuove comunicazioni. La decisione è stata presa in risposta a questioni legate alle condizioni di lavoro e alle modalità di gestione aziendale.

Da questa mattina mobilitazione ad oltranza in tutte le società del gruppo presenti nel sito, con presidio permanente davanti ai cancelli. Il freddo non ha fermato i a gioia del colle tanti i lavoratori della AC Boilers, che a maggio percepiranno l’ultimo mese di cassa integrazione. Il silenzio che ha caratterizzato questi giorni, decisivi per il futuro dello stabilimento Gioia del Colle e della AC Boilers, rischia di trasformarsi in un segnale drammatico non solo per il sito produttivo, ma per l’intero gruppo Sofinter. Un sito che ancora oggi rappresenta un patrimonio di competenze di altissimo livello, con lavoratori richiesti anche in... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Fim Cisl Bari - Ac Boilers da questa mattina mobilitazione davanti ai cancelli a oltranza Articoli correlati Contro il patriarcato: mobilitazione questa mattina di Officina TransfemministaTempo di lettura: 3 minutiMobilitazione anche a Benevento contro il patriarcato, la cultura dello stupro, dell’omobilesbotransfobia e contro tutte le... Ac Boilers, nessuna certezza sul futuro dei lavoratori: presidio di protesta notturno a Gioia del colleUna parte dei 130 dipendenti del gruppo hanno montato una tenda all'esterno dello stabilimento, chiedendo certezze sul passaggio ad Az Impianti Tende...