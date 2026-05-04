Dalla Strada al Palco Special continuerà a essere trasmesso il sabato su Rai 1, in concorrenza con Amici di Maria De Filippi. La decisione è stata presa in via definitiva, nonostante inizialmente si ipotizzasse di fare un’eccezione a causa del Concerto del Primo Maggio, che quest’anno si è svolto di venerdì. La trasmissione rimarrà quindi in palinsesto in questa collocazione anche nelle prossime settimane.

Doveva essere un’eccezione, causa Concerto del Primo Maggio che quest’anno è ‘caduto’ di venerdì, invece Dalla Strada al Palco Special proseguirà al sabato su Rai 1 contro Amici di Maria De Filippi. Il talent ideato da Carlo Conti e giunto alla quinta edizione era stato collocato al venerdì sera e lì sarebbe dovuto restare. Gli ascolti non proprio esaltanti (dopo il 21% di share dell’esordio, ha registrato il 16.7% e il 18.8% nelle due puntate successive contro il poco temibile Grande Fratello Vip ) avevano spinto la Rai ad optare per il sabato così da non sovrappore lo show musicale al Concertone in onda su Rai 3, che ogni anno ottiene un discreto successo in termini numerici ( e venerdì 1° maggio 2026 non ha fatto eccezione ).🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Dalla Strada al Palco resta al sabato contro Amici

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