Rai1 contro Amici nuova mossa di palinsesto Dalla Strada al Palco al sabato sera

La programmazione di Rai1 ha subito un'ulteriore modifica con l'inserimento di una nuova collocazione nel palinsesto del sabato sera. Dopo alcuni giorni di variazioni e decisioni improvvise, la rete ha deciso di spostare il contenuto di un reality musicale dalla fascia pomeridiana a quella serale, modificando così l’ordine delle trasmissioni previste. Questa scelta si inserisce in un quadro di cambiamenti continui nella programmazione settimanale.

Dopo giorni di riflessioni e cambiamenti improvvisi, la programmazione di Rai subisce una nuova svolta strategica. La rete ammiraglia decide infatti di rivedere il proprio assetto del sabato sera, in una mossa che riaccende la sfida diretta con il mondo dei talent show. Al centro della nuova programmazione c’è Dalla Strada al Palco, lo show condotto da Carlo Conti, che viene ufficialmente spostato al sabato sera. La sfida indiretta con Amici. La decisione arriva dopo alcune settimane in cui Rai1 ha testato diversi equilibri nella fascia serale, osservando con attenzione i risultati Auditel e la concorrenza. Il riferimento è anche al confronto con Amici di Maria De Filippi, storico programma di Canale 5 che da anni domina la fascia del sabato sera.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Rai1 contro Amici nuova mossa di palinsesto Dalla Strada al Palco al sabato sera Notizie correlate DALLA STRADA AL PALCO SFIDA AMICI: RAI1 SI SVEGLIA E TOGLIE LE TECHE AL SABATODopo lo stupore sullo spegnimento del sabato sera di Rai1 con uno speciale delle Teche nel ponte del 1 Maggio, la rete ammiraglia cambia il... Dalla Strada al Palco trasloca al sabato e sfida AmiciSignificativa variazione di palinsesto questa settimana nella prima serata di Rai 1. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dalla strada al palco, pagelle: Bianca Guaccero canta e piange (7), Enrico Brignano sbaglia talent (8), dov’è finito Nino Frassica? (5); Dalla strada al palco Special, la terza puntata con Enrico Brignano. Anteprima; Ascolti tv, 'Dalla strada al palco' su Rai1 vince la prima serata; Da noi… a Ruota Libera: domenica su Rai 1 un nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e i suoi ospiti. Dalla Strada al Palco trasloca al sabato e sfida AmiciDalla Strada al Palco Special in onda sabato 2 maggio (anziché venerdì) contro Amici. Il talent di Rai 1 sfida quello di Maria De Filippi ... davidemaggio.it Dalla strada al palco svela gli ospiti imperdibili della nuova puntataDalla strada al palco Special, cosa vedere stasera su Rai 1 Stasera, venerdì 17 aprile alle 21.30, su Rai 1 torna il secondo appuntamento di Dalla str ... assodigitale.it Ponti di Nava vista dalla strada che porta a Viozene siamo in provincia di Cuneo Allargare la foto ,grazie - facebook.com facebook C’è una sola strada per porre fine allo sconcio che dura da decenni degli arbitri “sgraditi” o meno, una pratica schifosa che di fatto condiziona tutta la classe arbitrale: il SORTEGGIO INTEGRALE, che responsabilizzi e qualifichi la categoria e metta fine a pressi x.com