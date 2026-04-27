Dalla Strada al Palco trasloca al sabato e sfida Amici
Significativa variazione di palinsesto questa settimana nella prima serata di Rai 1. Dalla Strada al Palco Special, lo show del venerdì, trasloca al sabato e va a sfidare Amici di Maria De Filippi. Il programma ideato da Carlo Conti – come spiegato dallo stesso conduttore a Deejay Chiama Italia – non andrà in onda venerdì 1° maggio per evitare la sovrapposizione con il tradizionale Concertone in onda su Rai 3. Terminata l’avventura di Canzonissima, la Rai ha così deciso di piazzare sabato 2 maggio Dalla Strada al Palco Special, al posto del previsto MilleunaCover Sanremo, ‘tecata’ che giocoforza partirà la settimana successiva. Venerdì sera, al posto del talent show, Rai 1 trasmetterà dopo Affari Tuoi il film Someone Like You – L’eco del cuore.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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