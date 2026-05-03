Il Met Gala, evento di alta moda che si svolge ogni anno a New York, è noto per le sue scelte tematiche spesso sorprendenti e provocatorie. Nel corso degli anni, ha visto passare dai salotti aristocratici del XVIII secolo alle influenze del rock degli anni ’90, con temi che hanno spinto stilisti e partecipanti a sperimentare oltre i confini tradizionali. Questi temi hanno spesso sfidato le convenzioni, stimolando creatività e portando la moda a diventare un modo per riflettere il presente.

I temi più strani del Met Gala sono, spesso, anche i più riusciti. Perché mettono in crisi le regole, stimolano la creatività, la riflessione e trasformano la moda in un linguaggio capace di raccontare il presente. Sul red carpet del Met, infatti, non si tratta solo di eleganza: si tratta di visione. In vista del Met Gala 2026, che si terrà lunedì 4 maggio e sarà dedicato a Costume Art, la mostra curata da Andrew Bolton che esplora il rapporto tra corpo e abito, ecco alcuni dei temi più audaci che hanno fatto la storia del Met Gala. I 15 look più noiosi nella storia del Met Gala. guarda le foto 1981, l’eleganza del Settecento e le prime icone femminili.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dai salotti aristocratici del Settecento al rock anni ’90, i temi più audaci che hanno fatto la storia del Met Gala

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