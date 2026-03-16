ICSC | al via Sport Missione Comune 250 milioni di euro per gli impianti sportivi pubblici

È stato avviato il progetto Sport Missione Comune dall’International Sports and Culture Center, che prevede un investimento di 250 milioni di euro destinati agli impianti sportivi pubblici. L’iniziativa si concentra sulla realizzazione, riqualificazione ed efficientamento energetico di strutture sportive, utilizzando mutui a tasso fisso con interessi completamente azzerati. L’obiettivo è migliorare le infrastrutture destinate all’attività sportiva pubblica.

(Adnkronos) – Favorire la realizzazione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici attraverso mutui a tasso fisso con integrale abbattimento degli interessi. È questo l’obiettivo di Sport Missione Comune 2026, l’iniziativa con cui l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. (Icsc) mette a disposizione degli Enti Territoriali un Plafond da 250 milioni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Temi più discussi: ICSC, al via Sport Missione Comune 2026 con 250 milioni di nuova finanza per gli Enti Locali; Parte il bando Sport Missione Comune 2026; ICSC, al via Sport Missione Comune 2026: 250 milioni per rilanciare l’impiantistica; Dal Credito Sportivo plafond di 250 milioni per gli impianti sportivi pubblica.

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Sport Missione Comune 2026: 250 milioni per gli impianti sportivi pubblici #andria - facebook.com facebook

Mutui a tasso zero per la costruzione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici. Sono i contenuti del bando Sport Missione Comune 2026 da 250 milioni di euro dell' @icsc_spa x.com