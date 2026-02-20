Leonardo Durante | un ringraziamento al direttore Antonio Nesci e a Liliana

Leonardo Durante ha espresso gratitudine al direttore Antonio Nesci e a Liliana per il loro supporto durante la trasmissione. Durante ha riconosciuto l’impegno di Nesci nel condurre con professionalità e attenzione, riuscendo a far emergere ogni intervento degli ospiti. La collaborazione tra i due ha contribuito a creare un ambiente di lavoro positivo. Durante ha deciso di dedicare loro un ringraziamento sincero, sottolineando l’importanza del loro ruolo.

di Leonardo Durante * Un grazie speciale al direttore Antonio Nesci, che ha guidato la trasmissione con grande equilibrio e una conduzione capace di valorizzare ogni intervento. La sua capacità di creare un dialogo fluido e autentico ha reso l'esperienza davvero piacevole e stimolante. Un ringraziamento altrettanto sentito a Liliana, per la sua professionalità, la sua sensibilità e il contributo prezioso che ha portato alla conversazione. La sua presenza ha dato profondità e calore alla puntata. Sono davvero grato per l'opportunità di partecipare e per lo spazio che mi è stato dato per condividere il mio punto di vista.