Paolo Rotelli lascia il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia la nuova vita come Tractopelle Musik

Paolo Rotelli ha dato le dimissioni da tutte le sue funzioni nel Gruppo San Donato e si è trasferito in Francia per intraprendere una carriera come rapper, adottando il nome artistico Tractopelle Musik. La decisione è stata comunicata ufficialmente e seguita da un cambio di residenza nel paese europeo. Rotelli ha abbandonato il settore sanitario per dedicarsi alla musica, senza ulteriori dettagli sui progetti futuri.

Paolo Rotelli ha cambiato vita. Ha lasciato tutti i suoi incarichi nel Gruppo San Donato, il più grande della sanità italiana accreditata, ed è diventato un rapper in Francia. Lo ha confermato lui stesso, spiegando i motivi che lo hanno spinto verso questa drastica decisione. Era diventato presidente del gruppo a soli 24 anni, nel 2013, quando morì suo padre Giuseppe. Quando prese le redini, l’azienda fatturava 1,3 miliardi. Con la sua guida il fatturato ha toccato quota 2,7 miliardi. Gruppo San Donato, Paolo Rotelli ha lasciato gli incarichi: ora fa il rapper La svolta nel 2022 a Los Angeles La nascita dell'etichetta discografica...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paolo Rotelli lascia il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia, la nuova vita come Tractopelle Musik Notizie correlate Paolo Rotelli: "Vado a fare il rapper in Francia e lascio il gruppo San Donato, racconto la società ultracapitalista"L'ex presidente del Gruppo ospedaliero San Donato Paolo Rotelli cambia vita e decide di lasciare gli attuali per andare a fare il rapper in Francia... Paolo Rotelli, erede del gruppo della sanità privata San Donato: “Lascio gli incarichi, faccio il rapper in Francia”Paolo Rotelli, erede del re della sanità privata Giuseppe e fino a pochi giorni fa presidente del primo gruppo italiano del settore, Gruppo San... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Paolo Rotelli: Lascio il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia. Racconto una società ultra capitalista che sta perdendo i valori; Dagli ospedali al rap, la strana metamorfosi di Paolo Rotelli: Missione compiuta con il Gruppo San Donato. Ora lascio e vado in Francia. Paolo Rotelli, erede del gruppo della sanità privata San Donato: Lascio gli incarichi, faccio il rapper in FranciaPaolo Rotelli, ex presidente del Gruppo San Donato, lascia sanità e università per dedicarsi al rap come Mc Pao ... ilfattoquotidiano.it Paolo Rotelli lascia il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia, la nuova vita come Tractopelle MusikGruppo San Donato, Paolo Rotelli ha lasciato tutti gli incarichi: adesso fa il rapper in Francia. I motivi della drastica decisione ... virgilio.it Paolo Rotelli, ex presidente del Gruppo San Donato, lascia sanità e università per dedicarsi al rap come Mc Pao - facebook.com facebook Paolo Rotelli: «Lascio il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia. Anche in canottiera e collane si può parlare di cultura e valori» x.com