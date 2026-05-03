Dagli ospedali al rap la strana metamorfosi di Paolo Rotelli | Missione compiuta con il Gruppo San Donato Ora lascio e vado in Francia

Paolo Rotelli, 36 anni, ha recentemente concluso il suo incarico come presidente del più grande gruppo di sanità privata. Dopo aver lavorato nel settore sanitario, ha deciso di lasciare questa posizione e trasferirsi in Francia. La sua carriera ha visto un passaggio dalla gestione di ospedali alla registrazione di brani musicali, segnando una trasformazione inaspettata. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio in cui Rotelli ha annunciato il suo addio e la nuova avventura all’estero.

Dalle corsie dell’ospedale agli studi di registrazione. È una metamorfosi decisamente inusuale quella di Paolo Rotelli, 36 anni e ormai ex presidente del Gruppo San Donato, il più grande della sanità privata. Quando ha preso le redini del gruppo nel 2013, ad appena 24 anni, il fatturato della “creatura di famiglia” era di 1,3 miliardi. Tredici anni più tardi, la cifra è quasi raddoppiata, salendo a 2,7 miliardi. Nel frattempo, Paolo Rotelli è diventato anche presidente dell’ Università Vita-Salute San Raffaele ed è restato vicepresidente del gruppo. O meglio: così era fino a poco tempo fa. Ora, rivela lui stesso in un’intervista al Corriere della Sera, ha scelto una nuova strada: quella della musica.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Sulla Giustizia missione compiuta per il centrosinistra: parlare ora di primarie è puro autolesionismoDopo la vittoria del No al referendum sulla Giustizia il centrosinistra si fionda su una nuova sfida, questa volta tutta interna: le primarie. Leggi anche: Verdi trafigge il San Marco Avenza. Missione compiuta per lo Jolo Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Dagli ospedali al rap, la strana metamorfosi di Paolo Rotelli: Missione compiuta con il Gruppo San Donato. Ora lascio e vado in Francia; Paolo Rotelli: Lascio il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia. Racconto una società ultra capitalista che sta perdendo i valori. Paolo Rotelli: «Lascio il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia. Racconto una società ultra capitalista che sta perdendo i valori»Paolo Rotelli aveva solo 24 anni quando, nel 2013 alla morte del padre Giuseppe, diventa presidente del Gruppo San Donato, il più grande della sanità italiana accreditata: 1,3 miliardi di fatturato, c ... corriere.it