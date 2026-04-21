Resistenza e luoghi della Memoria De Maria | Tagli inaccettabili a pochi giorni dal 25 Aprile

A pochi giorni dal 25 aprile, sono stati annunciati tagli significativi ai fondi dedicati alla conservazione dei luoghi della Memoria e alla resistenza storica. La decisione ha suscitato reazioni tra chi si occupa di preservare e promuovere la memoria della lotta partigiana e dei valori della liberazione. La riduzione dei finanziamenti arriva in un momento di particolare attenzione alle celebrazioni della Festa della Liberazione.

Bologna, 21 aprile 2026 – Una sforbiciata ai fondi che custodiscono la storia, e per di più a una manciata di giorni dalle celebrazioni per la Festa della Liberazione. A lanciare l'allarme è il deputato del Partito Democratico Andrea De Maria, ex sindaco di Marzabotto, che ha presentato un'interrogazione parlamentare per denunciare i pesanti tagli del Governo al contributo del Ministero della Cultura destinato ai luoghi della Memoria della Resistenza. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacacelebrazioni-25-aprile-ed-eventi-26fcbcd8 I fondi tagliati: "Da 2,5 a 1,8 milioni”. l fondo, che ammontava a 2,5 milioni di euro, è sceso, sostiene l’esponente Dem, a circa 1,8 milioni (esattamente 1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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