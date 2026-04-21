De Maria tagli al contributo ai luoghi della Memoria della Resistenza

Il deputato del Pd e ex sindaco di Marzabotto ha annunciato che ci sono stati tagli ai fondi del ministero della Cultura destinati ai luoghi della Memoria della Resistenza. Per questo motivo ha presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti sulla situazione. La questione riguarda i finanziamenti pubblici destinati a preservare e promuovere questi siti storici.

Il deputato del Pd Andrea De Maria, ex sindaco di Marzabotto, segnala tagli al contributo del ministero della Cultura ai luoghi della Memoria della Resistenza e sul tema presenta un'interrogazione parlamentare. La somma inizialmente pari a 2,5 milioni di euro scende, sostiene l'esponente Dem, a circa 1,8 milioni di euro per le iniziative "sulla memoria a Marzabotto, a Fossoli, il Museo Cervi, a Sant' Anna di Stazzema e alla Risiera di San Sabba". "Dal dicembre 2017, a seguito di una iniziativa che assunsi con altri colleghi, è istituito, presso il Ministero della Cultura un fondo per la tutela e la promozione del patrimonio morale; culturale, storico dei luoghi di Memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - De Maria, tagli al contributo ai luoghi della Memoria della Resistenza Notizie correlate Viaggio della Memoria: sconti Trenitalia fino al 70% per le scuole verso i luoghi della ShoahDall’Italia prende forma un progetto che collega alcuni dei principali spazi dedicati alla memoria della Shoah. Politiche della memoria e impegno civile: il libro di Andrea De MariaBologna, 5 marzo 2026 – Un libro per tenere viva la memoria, per rinforzare l’impegno civile e per fare capire che questi due sono ingredienti... Una raccolta di contenuti Si parla di: Carpi, oltre una settimana di eventi per celebrare la Festa della Liberazione. De Maria, tagli al contributo ai luoghi della Memoria della ResistenzaIl deputato del Pd Andrea De Maria, ex sindaco di Marzabotto, segnala tagli al contributo del ministero della Cultura ai luoghi della Memoria della Resistenza e sul tema presenta un'interrogazione ... ansa.it De Maria, ex sindaco di Marzabotto: Il Mic taglia i contributi ai luoghi della ResistenzaLa denuncia del parlamentare del Pd: Da 2,5 milioni a 1,8 ... msn.com