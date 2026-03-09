Domani alla Municipalità 7 si discuterà nuovamente una mozione di sfiducia, firmata da 12 consiglieri. La proposta rappresenta un passo importante nel dibattito interno all’ente e potrebbe portare a cambiamenti significativi nella gestione locale. La discussione si svolgerà nel contesto di un’assemblea già coinvolta da diversi confronti tra i membri. La mozione è pronta per essere esaminata dai rappresentanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla Municipalità 7 domani è all’ordine del giorrno la mozione di sfiducia, firmata da 12 consiglieri. Un atto già presentato e approvato il 27 febbraio, cui erano seguite le dimissioni di 18 eletti su 30. Gesto però considerato nullo dal Comune di Napoli, ai fini dello scioglimento, per ragioni formali. Siamo alla vigilia di un replay? In realtà, non è affatto detto. Fonti del consiglio parlano di uno scenario in evoluzione. Si sarebbe cioè riaperto un dialogo tra il presidente Antonio Troiano ( nella foto ) e i settori più critici della maggioranza. Un canale di interlocuzione avviato dopo lunga contrapposizione frontale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, alla Municipalità 7 torna la mozione di sfiducia: ma si tratta, può cambiare tutto

