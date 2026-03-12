Dietrofront Napoli può cambiare tutto | rinnovo in bilico!

In casa Napoli le settimane sono segnate da incertezze sui rinnovi contrattuali, con alcuni calciatori ancora in attesa di conoscere il proprio destino. La situazione riguarda diverse figure della rosa, mentre le trattative sono in corso e nessuna decisione definitiva è stata comunicata. La prossima fase potrebbe portare a cambiamenti importanti in squadra, ma ancora non si conoscono i dettagli.

In casa Napoli sono settimane calde anche in ottica rinnovi, con alcuni calciatori ancora in attesa di scoprire il loro futuro. Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, è al lavoro anche su questo fronte. Arrivato, però, un clamoroso dietrofront: ora la situazione è in bilico. Rinnovo bloccato per Juan Jesus: può andare via. Il futuro di Juan Jesus sembrava esser già deciso ma, in realtà, è ancora tutto da scrivere. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Nico Schira, il rinnovo del brasiliano non è scontato: “I colloqui tra il Napoli e Juan Jesus per il prolungamento del contratto sono attualmente in stallo. Può andare via a fine stagione” – ha scritto il giornalista su X. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

