Caserta Zannini muove le pedine | Luongo guida Terra di Lavoro Spa

A Caserta, Giovanni Zannini ha nominato Francesco Luongo come presidente di Terra di Lavoro Spa. Il nuovo consiglio di amministrazione è composto anche da Antonella Piccerillo e Luisa Mottola, che si occuperanno della gestione dei servizi. La nomina fa parte di un rinnovamento all’interno dell’azienda, che si occupa di servizi nel territorio. La comunicazione ufficiale è stata resa nota nelle ultime ore.

? Cosa sapere Giovanni Zannini nomina Francesco Luongo presidente di Terra di Lavoro Spa a Caserta.. Il nuovo consiglio di amministrazione include Antonella Piccerillo e Luisa Mottola per gestire i servizi.. Il potere decisionale della Provincia di Caserta si conferma saldamente nelle mani di Giovanni Zannini, il quale ha disposto la nomina di Francesco Luongo a presidente di Terra di Lavoro Spa, segnando una linea politica netta che parte dal Mondragone per arrivare fino alle gestioni dei servizi pubblici locali. La decisione che investe la società provinciale, responsabile di settori cruciali come la manutenzione delle strade provinciali, la gestione della segnaletica orizzontale e il controllo delle caldaie domestiche per il riscaldamento, non è un evento isolato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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