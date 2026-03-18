Il calcio africano sta attraversando un momento di grande tensione a causa di uno scandalo che coinvolge vari livelli dell'organizzazione. Due figure, uno storico allenatore e un ex calciatore, hanno espresso critiche dure nei confronti del presidente della FIFA, definendolo in modo molto diretto. La questione riguarda anche la possibile assegnazione della Coppa d’Africa al Marocco, suscitando reazioni vive e polemiche.

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© Calcionews24.com - Coppa d’Africa al Marocco? Che attacco a Infantino: «È il Trump del calcio africano!»

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