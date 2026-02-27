Uomo trovato morto ai giardini Indro Montanelli | il cadavere vicino alla statua

Un uomo è stato trovato morto ieri nei giardini Indro Montanelli, nel centro di Milano. Il corpo si trovava vicino alla statua e non sono ancora state rese note le cause del decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti e il personale sanitario. La vittima non aveva con sé documenti al momento del ritrovamento.

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all'interno dei giardini Indro Montanelli, in centro Milano (Palestro). La segnalazione relativa alla presenza del cadavere è scattata poco prima delle 9 di venerdì 27 febbraio e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme agli agenti della questura. Per l'uomo però non c'era più nulla da fare: il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso. L'uomo, di cui non si conosce ancora l'identità, secondo quanto di apprende, è stato trovato morto proprio dietro la statua del noto giornalista a cui è dedicata l'area verde. I rilievi della polizia sono proseguiti per diverso tempo: si cerca di capire le cause della morte e di risalire all'identità dell'uomo.