Il 16 e 17 maggio si svolgerà la quarta edizione di A Corpo Libero, un evento dedicato al fitness e al benessere all’aperto, presso i Giardini Indro Montanelli. Durante le due giornate saranno proposte numerose attività, tra cui corsi gratuiti che richiedono l’iscrizione. L’evento ripropone alcune delle attività più apprezzate dagli utenti, aggiungendo anche molte novità per questa edizione.

S iete pronte? Il 16 e 17 maggio torna per la quarta edizione il nostro appuntamento con fitness e benessere all’aria aperta: A Corpo Libero! Tantissime le novità di quest’anno ma anche tante conferme delle vostre attività preferite. iO Donna “A Corpo Libero”, edizione 2023 X Avremo una nuova area incontri, in cui chiacchierare insieme a tantissimi esperti di benessere, mindfulness e salute, per conoscerci e imparare qualcosa di utile tra un’attività e l’altra. Leggi anche › Che bello “A Corpo Libero” 2025! Ma non dimenticate di iscrivervi dal 13 aprile, i posti finiscono subito: https:acorpolibero.iodonna.it. Scegliete lo sport e gli incontri che vi interessano e aggiudicatevi un posto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Vi aspettiamo ai Giardini Indro Montanelli il 16 e 17 maggio con tante novità! Non dimenticate di iscrivervi ai corsi gratuiti

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