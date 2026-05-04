Una wrestler ha condiviso di aver avuto l’opportunità di allenare una delle figure più in vista della compagnia, la figlia del presidente. Ha detto di essere stata molto grata di poter salire sul ring con lei e di averle fornito supporto durante gli allenamenti. Questa esperienza è stata descritta come un momento significativo nella sua carriera, anche perché rappresenta un riconoscimento da parte dell’azienda.

Si capisce che un’azienda ti tiene in grande considerazione se ti permette di allenare la figlia del presidente e amministratore delegato. Nel caso dell’ex star della WWE Dakota Kai ( Charlie ), le è stata offerta questa opportunità quando ha allenato Stephanie McMahon, recentemente entrata nella WWE Hall of Fame, in vista del suo incontro di coppia misto a WrestleMania 34 contro Ronda Rousey nel 2018. Quando Kai è stata licenziata dalla federazione con sede a Stamford lo scorso maggio, McMahon ha avuto solo parole generose per l’ex superstar delle Damage CTRL, cosa che ancora oggi le fa tornare un bel ricordo. “ È la persona più dolce del mondo e mi salutava sempre.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dakota Kai sull’aver allenato Stephanie McMahon: “Ero davvero grata di poter salire sul ring con lei e di allenarla”

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