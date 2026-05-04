Dai vigili del fuoco ai nonnini in Posta a Fiorenzuola le letterine speciali dei bambini

Quattro anni e tanta voglia di scoprire: i bambini della scuola per l’infanzia San Fiorenzo di Fiorenzuola hanno trascorso una mattina diversa dal solito, visitando l’ufficio postale di via Bressani. Accompagnati dalle maestre Linda e Aurora, hanno osservato da vicino il funzionamento dell’ufficio, incontrando anche i vigili del fuoco e gli anziani che ogni giorno mandano le proprie lettere. Un’esperienza che ha coinvolto i piccoli in un percorso di conoscenza e di scoperte.

Una mattinata speciale, ricca di curiosità, emozione e prime scoperte del mondo “dei grandi”: i bambini di quattro anni della scuola per l’infanzia San Fiorenzo di Fiorenzuola, accompagnati dalle maestre Linda e Aurora, hanno fatto visita all’ufficio postale di via Bressani per osservare da.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate L’abbraccio ai vigili del fuoco. Il "villaggio" in piazza e la curiosità dei bambiniC’è un rumore che ad Ancona rassicura tutti: quello delle sirene rosse che arrivano quando c’è bisogno. Epomeo, le spaventose immagini dal fronte di fuoco girate dai Vigili del fuocoLe condizioni meteo del fine settimana di Pasqua erano quelle ideali perché le fiamme serpeggiassero alimentandosi di arbusti e rovi riarsi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bimbi alla scoperta della Posta, per spedire letterine ad anziani e Vigili del Fuoco; Le ultime indicazioni dei Vigili del Fuoco sulla prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo e nei bar/ristoranti; Armato di coltello da macellaio tenta la rapina alle Poste, ma entra un cliente che lo richiama urlando: 59enne si dà alla fuga a piedi ma viene arrestato dai carabinieri; UDINE | PRONTA A GIUGNO LA NUOVA SEDE DELLA STAZIONE DI POSTA. Incendio di sterpaglie in via Bonomea, fiamme domate dai vigili del fuocoUn rogo è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 3 maggio, nella parte alta di via Bonomea, a Trieste, visibile da buona parte della città. A bruciare tre distinti focolai di sterpaglie su M ... rainews.it Dramma in Sicilia: cade in un laghetto artificiale, cadavere recuperato dai Vigili del FuocoIl cadavere un uomo di 65 anni è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco all’interno di un laghetto artificiale utilizzato per finalità agricole in contrada Gaito, nel territorio di Cal ... strettoweb.com Salve qualche idea per lavatrice posta sul balcone con relativo mobiletto - facebook.com facebook La posta di Gramellini: «L'ultimo rapporto con mia moglie Nell'estate del 2006. Io la voglio ancora, lei no» x.com