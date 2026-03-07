telese al via la fase 2 del progetto di rilancio del commercio locale

A Telese Terme è iniziata la Fase 2 del progetto di rilancio del commercio locale, con l’obiettivo di ottenere nuovi finanziamenti regionali. L’Amministrazione Comunale continua a sostenere le imprese e a valorizzare il territorio della Valle Telesina attraverso iniziative dedicate. Il progetto si concentra sulle attività commerciali della zona, con l’intento di rafforzare il tessuto produttivo locale.

Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Telese Terme a sostegno del tessuto produttivo locale. Il Comune, in qualità di ente capofila del Distretto Commerciale Valle Telesina, ha ufficializzato la propria candidatura per l’accesso ai nuovi finanziamenti regionali. L’obiettivo è intercettare risorse fino a 225.000 euro per dare il via alla “Fase 2” del progetto di rilancio economico del territorio. Sull’iniziativa è intervenuto il primo cittadino, Giovanni Caporaso, sottolineando l’importanza della continuità amministrativa: “La nostra visione per Telese Terme passa inevitabilmente attraverso il sostegno a chi, ogni giorno, tiene vive le nostre strade con il proprio lavoro. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

