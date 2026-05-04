Dai derby agli scontri diretti è lo Scudetto dell’Inter controcorrente | Chivu come Mourinho

Dopo sedici anni, un allenatore straniero torna a conquistare la vittoria in Serie A con l’Inter, seguendo le orme di un ex tecnico portoghese. Questa stagione vede la squadra affrontare diversi scontri diretti e derby, con risultati che hanno portato alla conquista dello Scudetto. Cristian Chivu, ex calciatore e ora allenatore, ha guidato il team in questa impresa, che si distingue per il suo stile e i risultati ottenuti sul campo.

Mezzo Scudetto dell’Inter, o qualcosa di più è di Cristian Chivu. Come José Mourinho, un nome che ancora scalda i cuori degli interisti e al quale è stato paragonato di recente per certe sue dichiarazioni – dallo storico “Non sono un pirla” del portoghese al “Non sono un fesso” del rumeno – è riuscito a vincere un campionato al primo tentativo. E dopo lo stesso Mourinho, 16 dopo il Triplete del quale fu tra i protagonisti, è il primo allenatore straniero a conquistare lo Scudetto. Prendendo in prestito la definizione fatta da Andrea Marinozzi a ‘Dazn’, l’Inter di Chivu è stata controcorrente. Rispetto alle consuetudini del calcio italiano, dove solitamente lo Scudetto viene vinto dalla miglior difesa.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dai derby agli scontri diretti, è lo Scudetto dell’Inter controcorrente: Chivu come Mourinho Notizie correlate Sneijder riflette: «Il derby può assegnare lo scudetto. Il paragone tra Chivu e Mourinho non ha senso!»di Redazione Inter News 24Sneijder, l’ex trequartista olandese eroe del Triplete, analizza il derby contro il Milan, in un’intervista che scalda... Milan Inter, Chivu per riportare il derby in nerazzurro e avvicinare lo Scudetto: analogia con l’ultima vittoria?di Redazione Inter News 24Milan Inter, per la squadra di Chivu vincere vorrebbe dire avvicinare lo Scudetto, vi ricordate l’ultimo successo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Inter-Roma e Napoli-Milan, incroci scudetto. Infortunati e probabili formazioni: come arrivano agli scontri direttiRiprende il campionato dopo la disfatta azzurra contro la Bosnia, con il weekend pasquale che vedrà la presenza di due big match: domenica sera l'Inter cercherà di mettere in cascina punti preziosi ... ilmessaggero.it Napoli, ora pazza idea scudetto: il calendario sorride agli azzurri e al MilanSognare non costa nulla. E allora il passaggio a vuoto dell’Inter capolista nel derby di domenica sera apre la porta agli scenari più imprevedibili per questo finale di campionato. Se prima di ... ilmattino.it