Nella sfida tra Milan e Inter, Chivu è chiamato a guidare la squadra nerazzurra per cercare di conquistare il derby e ridurre il divario in classifica. La partita rappresenta un'occasione importante per i nerazzurri di avvicinarsi alla vetta, mentre i rossoneri vogliono mantenere il vantaggio. La sfida si presenta come un momento chiave per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere i tre punti.

Inter News 24 Milan Inter, per la squadra di Chivu vincere vorrebbe dire avvicinare lo Scudetto, vi ricordate l’ultimo successo nerazzurro?. Il palcoscenico di San Siro si prepara a ospitare una delle sfide più elettrizzanti degli ultimi anni. Il derby tra Inter e Milan non è mai una partita come le altre, ma l’incrocio di domani sera porta con sé un carico di adrenalina e significati che va ben oltre la supremazia cittadina. In palio, per la sponda nerazzurra del Naviglio, c’è un pezzo di storia e, soprattutto, una mano ipotecata sul prossimo Scudetto. Un distacco che sa di sentenza. La compagine guidata da Cristian Chivu — l’ex difensore romeno, eroe del Triplete, oggi tecnico carismatico e tatticamente evoluto — si presenta all’appuntamento con un vantaggio rassicurante, ma che potrebbe diventare incolmabile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Milan Inter, Chivu per riportare il derby in nerazzurro e avvicinare lo Scudetto: analogia con l’ultima vittoria?

Sacchi sul derby tra Milan e Inter: «La squadra di Chivu si è risparmiata contro il Como. Per lo Scudetto…»Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non...

Milan Inter, Chivu recupera una pedina fondamentale! Il tecnico nerazzurro sorride in vista del derby. I dettagliFuturo Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non...

Contenuti utili per approfondire Milan Inter.

Temi più discussi: Milan in ritiro, l'Inter no: il derby e l'avvicinamento opposto di Allegri e Chivu; Chivu: Derby partita speciale, ma dobbiamo pensare solo a essere noi stessi; Milan-Inter, prove di derby: dubbi in attacco per Chivu, Allegri con il rebus Bartesaghi. Le ultime; Inter: Chivu ha deciso la formazione anti-Milan ma c'è ancora un dubbio.

Verso Milan-Inter: Cristian Chivu schietto su Thuram, Calhanoglu e BastoniIl tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby della Madonnina, in programma domenica sera. msn.com

Milan-Inter, -1 al derby: due dubbi per Allegri, Thuram preoccupa Chivu. Le dichiarazioni della vigilia e le ultime sulle formazioniMeno uno. Un giorno al derby tra Milan e Inter che può mettere un punto sul campionato in caso di vittoria dei nerazzurri e che potrebbe riaprirlo se vincessero i rossoneri. La squadra di Cristian Chi ... calciomercato.com

Milan-Inter è il derby che decide lo scudetto: il pronostico x.com

Milan-Inter da record: il derby sarà la partita con l'incasso più alto nella storia della Serie A Il derby di domani sera diventerà la partita di Serie A con l’incasso più alto della storia. Il cassiere di via Aldo Rossi ieri aveva ancora la calcolatrice accesa e solo - facebook.com facebook