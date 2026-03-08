Sneijder riflette | Il derby può assegnare lo scudetto Il paragone tra Chivu e Mourinho non ha senso!

L’ex trequartista olandese, protagonista del Triplete, ha commentato il prossimo derby contro il Milan, sottolineando che la partita potrebbe decidere lo scudetto. Ha anche preso posizione sulla discussione tra Chivu e Mourinho, affermando che il confronto non ha senso. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista che ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Inter News 24 Sneijder, l’ex trequartista olandese eroe del Triplete, analizza il derby contro il Milan, in un’intervista che scalda l’ambiente. In vista del super match di stasera, Wesley Sneijder ha condiviso le sue riflessioni attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport. Il fantasista ha analizzato il momento della Beneamata, pronta ad affrontare la squadra di Massimiliano Allegri in una stracittadina che promette scintille e punti pesanti per la classifica. MILAN INTER – « Intanto, questo non è un derby, ma il derby. A San Siro senti addosso la storia, anzi le storie perché le squadre sono due. Io ho giocato Real-Barça, che è un Clasico mondiale ma riguarda città diverse, e Galatasaray-Fenerbahce, che fa impazzire Istanbul, ma il fatto che squadre della grandezza di Milan e Inter siano dentro allo stesso stadio, questo è sempre. 🔗 Leggi su Internews24.com

