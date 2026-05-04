Dal 7 al 9 maggio, Milano ospiterà il Dacia Sandrider Experience Tour, un evento che include una prova con un simulatore in scala reale. I partecipanti potranno testare le capacità del veicolo attraverso questa sfida interattiva. L'iniziativa si svolgerà presso una location cittadina e rappresenta una delle tappe del tour italiano dedicato alla promozione del modello Sandrider.

Non un normale simulatore, ma una riproduzione in scala reale con tanto di sedili e volante originali su cui sfidarsi per vincere l'America. È questa l'idea alla base del Dacia Sandrider Experience Tour, che sta portando in giro per l'Italia questo speciale simulatore montato su una Sandrider in scala 1:1, in un viaggio di 31 tappe che da aprile a dicembre coinvolgerà concessionari di tutta la Penisola. Dal 7 al 9 maggio il tour arriverà in provincia di Milano, dove il concessionario Dacia Renord di Sesto San Giovanni ospiterà la Sandrider e offrirà l'opportunità a coloro che che si iscriveranno sulla landing page del concorso di sfidarsi su una gara a tempo su Assetto Corsa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dacia Sandrider: il tour con il simulatore in scala reale arriva a Milano

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