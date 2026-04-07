Dacia Sandrider Experience Tour rally-raid da campioni con il simulatore | tappe e premi

A Roma, Dacia Italia ha presentato il nuovo simulatore utilizzato nel Sandrider Experience Tour, un evento dedicato agli appassionati di rally-raid. Durante l’evento sono stati annunciati i premi in palio e le tappe del tour. Sono stati inoltre presenti i vincitori del Rally-Raid del Portogallo, Sébastien Loeb ed Édouard Boulanger.

Guidare una Dacia Sandrider per vincere l'America, non solo la Dakar (vinta, nell'edizione 2026, da Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin) e le tappe più importanti del campionato del mondo di rally-raid (Fia W2rc). Oggi anche chi non si chiama Sébastien Loeb o Édouard Boulanger, può farlo grazie al simulatore su scala 1:1 protagonista del Dacia Sandrider Experience Tour. Si tratta di un progetto ideato da Dacia Italia, per avvicinare anche i più giovani allo spirito avventuroso del brand, con questa Sandrider in scala reale che attraverserà l'Italia in un viaggio di 31 tappe, da aprile a dicembre. Il primo appuntamento è in programma a Roma dal 9 all'11 aprile, con il contest che è riservato ai gamers che si iscriveranno sulla landing-page del concorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dacia Sandrider Experience Tour, rally-raid da campioni con il simulatore: tappe e premi Dacia Sandrider Experience, tutte le emozioni della Dakar. Un progetto itinerante made in ItalyPortare la Dakar fuori dal deserto e dentro le città, parlando il linguaggio dei più giovani. Al via la Dacia Sandrider Experience, quando la Dakar incontra i Videogame(Adnkronos) – E' un progetto concepito e realizzato integralmente in Italia, la Dacia Sandrider Experience, una iniziativa che ha l'obiettivo di... Temi più discussi: Dacia lancia Sandrider Experience: quando il gaming incontra il motorsport; Dacia Sandrider Experience; Dacia Sandrider Experience: la Dakar incontra il gaming; Sébastien Loeb, la leggenda e la Dacia Sandrider Experience. Dacia Sandrider Experience, dalla Dakar al gamingDacia presenta Sandrider Experience: un simulatore a grandezza naturale della vettura vincitrice della Dakar debutta in un tour di 31 tappe in Italia. Mettiti alla prova e vinci i The Game Awards a ... rumors.it Dacia porta la Dakar nelle concessionarie con Sandrider TourDacia lancia in Italia un tour in 31 concessionarie con simulatore 1:1 ispirato alla Sandrider vincitrice della Dakar 2026. Dacia prova a uscire dai ... affaritaliani.it Newsauto. . Dacia Sandrider Experience #dacia #rally #simracing #simulator #automobile - facebook.com facebook Dacia Sandrider Experience: la Dakar incontra il gaming x.com