Dacia Sandrider | al via il tour con il simulatore in scala reale per sentirsi piloti
Dacia Italia ha avviato il Sandrider Experience Tour, un evento itinerante che prevede 31 tappe in diverse città italiane da aprile a dicembre. Durante il tour, sarà presente un simulatore di guida in scala reale, aperto al pubblico e disposto per permettere ai partecipanti di sperimentare l’esperienza di guida come se fossero piloti. L’iniziativa mira a coinvolgere gli appassionati e a offrire una prova coinvolgente e interattiva.
Dacia Italia ha lanciato il Sandrider Experience Tour, un evento itinerante con un simulatore di guida in scala reale che farà 31 tappe in Italia da aprile a dicembre. I partecipanti potranno sfidarsi in una prova a tempo su Assetto Corsa, con in palio un viaggio a Los Angeles e biglietti per i The Game Awards. Alla presentazione erano presenti anche Sebastien Loeb e Edouard Boulanger, pilota e copilota del team Dacia attualmente leader in classifica del campionato rally raid, che si sono sfidati in una Prova a tempo e ci hanno fornito le prime impressioni del simulatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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