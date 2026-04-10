Dacia Italia ha avviato il Sandrider Experience Tour, un evento itinerante che prevede 31 tappe in diverse città italiane da aprile a dicembre. Durante il tour, sarà presente un simulatore di guida in scala reale, aperto al pubblico e disposto per permettere ai partecipanti di sperimentare l’esperienza di guida come se fossero piloti. L’iniziativa mira a coinvolgere gli appassionati e a offrire una prova coinvolgente e interattiva.

Dacia Italia ha lanciato il Sandrider Experience Tour, un evento itinerante con un simulatore di guida in scala reale che farà 31 tappe in Italia da aprile a dicembre. I partecipanti potranno sfidarsi in una prova a tempo su Assetto Corsa, con in palio un viaggio a Los Angeles e biglietti per i The Game Awards. Alla presentazione erano presenti anche Sebastien Loeb e Edouard Boulanger, pilota e copilota del team Dacia attualmente leader in classifica del campionato rally raid, che si sono sfidati in una Prova a tempo e ci hanno fornito le prime impressioni del simulatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dacia Sandrider: al via il tour con il simulatore in scala reale per sentirsi piloti

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A Roma Dacia Italia ha presentato il nuovo simulatore protagonista del Sandrider Experience Tour. Presenti i freschi vincitori del Rally-Raid del Portogallo, Sébastien Loeb e Édouard Boulanger. In programma 31 tappe in giro per la Penisola, in premio un via - facebook.com facebook

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