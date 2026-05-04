Da un controllo in stazione a un maxi sequestro | arrestato 24enne

Durante un controllo in stazione, i Carabinieri hanno notato un giovane di 24 anni. La perquisizione nella sua abitazione ha portato al sequestro di sostanze e oggetti sospetti. A seguito delle verifiche, sono stati trovati materiali che hanno portato all'arresto del giovane. Il procedimento si è concluso con il sequestro di quanto trovato e l'arresto eseguito sul posto.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un semplice controllo in stazione a svelare un magazzino?. Cosa hanno trovato i Carabinieri nella casa del giovane di Valmontone?. Perché il comportamento del ragazzo ha portato al maxi sequestro?. Quanto materiale stupefacente è stato sottratto al mercato locale?.? In Breve Sequestrati oltre 4 chili di hashish e 226 grammi di marijuana a Valmontone.. Ritrovati 2.600 euro in contanti e un bilancino di precisione nell'abitazione.. Operazione condotta dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Colleferro.. Controllo vicino alla stazione ferroviaria ha rivelato un magazzino di stupefacenti.. I Carabinieri del Norm della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 24enne residente a Valmontone durante una pattuglia serale nei pressi della stazione ferroviaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Da un controllo in stazione a un maxi sequestro: arrestato 24enne Notizie correlate Valmontone. Da un controllo di routine al sequestro di oltre 4 kg di droga, tra hashish e marijuana. 24enne arrestato dai Carabinieri.Cronache Cittadine VALMONTONE – I Carabinieri del NORM della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 24enne italiano, con precedenti, gravemente... Maxi sequestro di hashish: 24enne in manette mentre prende il trenoI carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato un 24enne per spaccio, a Borgonuovo di Sasso Marconi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Maxi controllo in stazione a Bologna: 600 persone fermate, 7 denunce; Modena, fermato per un controllo vicino alla stazione: tenta la fuga con 8 dosi di crack, arrestato; Controlli straordinari alla Stazione Ferroviaria, nei Pubblici Esercizi e nello zone critiche della Città. 8 denunciati all'Autorità Giudiziaria. Sequestrati coltelli a serramanico, Ecstasy pronta per lo spaccio e mezzo etto di Hashish - Polizia di Stato; Usano due minorenni per mettere a segno furti: fermati in stazione. Maxi sequestro di droga da un controllo di routine, arrestato 24enneSembrava un ordinario servizio di pattuglia e invece si è trasformato in una significativa operazione antidroga. (ANSA) ... ansa.it Sassate contro l’autobus in stazione. Filippi: Situazione fuori controlloLa zona stazione di Reggio Emilia è fuori controllo e non da ora. Si è trasformata in una specie di Bronx in salsa reggiana, pericolosa per chi ci abita, per chi ci lavora o per chi l’attraversa per ... ilrestodelcarlino.it In Colombia la pilota di un “monster truck” ha perso il controllo del mezzo e travolto decine di persone, uccidendone tre x.com Bessent: «Abbiamo il controllo di Hormuz, lo stiamo aprendo». Teheran: missili contro una nave da guerra americana, ma gli Usa smentiscono https://gazzettadelsud.it/p=2204671 - facebook.com facebook