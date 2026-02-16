Maxi sequestro di hashish | 24enne in manette mentre prende il treno

I carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato un 24enne per spaccio, a Borgonuovo di Sasso Marconi. Il ragazzo è stato identificato mentre raggiungeva la stazione ferroviaria con un monopattino elettrico e cercava di salire sul treno diretto a Bologna. Dopo averlo fermato per un controllo, notando la sua agitazione, i militari hanno deciso di approfondire l'ispezione. All'interno di un borsello, agganciato al manubrio del monopattino, hanno rinvenuto 188 grammi di hashish già suddivisi in dosi, 4mila euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Nella giornata di oggi sono stati effettuati due interventi mirati contro lo spaccio di droga, con l’arresto di due persone e il sequestro di circa tre chilogrammi di hashish.

Nelle ultime ore, i Carabinieri hanno effettuato controlli mirati per contrastare la vendita di botti illegali, sequestrando oltre 1.

