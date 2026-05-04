Da Roma arriva Marla con la sua band per l' ultimo appuntanento di Strade Blu Live

Da Roma arriva Marla con la sua band per l'ultimo appuntamento di Strade Blu Live, in programma giovedì 14 maggio 2026. L’evento segna la conclusione della terza stagione del festival e vedrà esibirsi dal vivo una giovane artista ospite. La serata si terrà nel consueto spazio dedicato alla musica dal vivo, con un pubblico atteso che potrà ascoltare le ultime performance della stagione.

L'ultima tappa della terza stagione di Strade Blu Live, giovedì 14 maggio 2026, vedrà sul palco per la parte live una giovane ospite davvero speciale. Marla, da Roma, per la prima in concerto a Como, insieme alla sua band: Miriam Fornari, tastiere e Alessio Corasaniti, chitarre. Strade Blu Live è.🔗 Leggi su Quicomo.it

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Panoramica sull’argomento

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