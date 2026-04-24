Il 14 maggio a Como si concluderà la terza stagione di Strade Blu Live con un evento che combina musica e letteratura. La cantautrice Marla salirà sul palco per un concerto, mentre contemporaneamente verrà presentato il nuovo romanzo di Alessio Pizzicannella. La serata si svolgerà presso una location dedicata, coinvolgendo il pubblico in un appuntamento che unisce due diverse forme artistiche.

? Cosa sapere La cantautrice Marla chiude la terza stagione di Strade Blu Live a Como il 14 maggio.. L'evento unisce il concerto musicale alla presentazione del romanzo di Alessio Pizzicannella.. Giovedì 14 maggio 2026, il circuito di Strade Blu Live approda a Como con l’ultima tappa della terza stagione, portando sul palco la cantautrice romana Marla insieme alla sua formazione musicale. L’evento segna la conclusione del viaggio ispirato ai racconti letterari di William Least Heat-Moon, un percorso che trasforma i sentieri secondari in spazi di incontro tra arte, musica e tradizioni locali. La serata di maggio non sarà solo un concerto, ma un intreccio di narrazioni che unisce la letteratura alla dimensione sonora, coinvolgendo chi cerca storie autentiche tra polvere, curve e canzoni senza filtri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como si accende: Marla e la letteratura chiudono Strade Blu Live

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