Da Roma arriva Marla con la sua band per l' ultimo appuntanento di Strade Blue Live
Da Roma arriva Marla con la sua band per l'ultimo appuntamento di Strade Blue Live. La serata si terrà giovedì 14 maggio 2026 e rappresenta la conclusione della terza stagione dell'evento. Sul palco si esibirà una giovane artista, considerata una ospite speciale per questa occasione.
L'ultima tappa della terza stagione di Strade Blu Live, giovedì 14 maggio 2026, vedrà sul palco per la parte live una giovane ospite davvero speciale. Marla, da Roma, per la prima in concerto a Como, insieme alla sua band: Miriam Fornari, tastiere e Alessio Corasaniti, chitarre. Strade Blu Live è.🔗 Leggi su Quicomo.it
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