Da piazza Marina al Teatro Massino | nel weekend tour sui Florio nel centro storico di Palermo

Sabato 21 e domenica 22 febbraio, un tour sui Florio attraversa il cuore di Palermo, partendo da piazza Marina e arrivando al Teatro Massimo. La causa è il desiderio di riscoprire le radici di questa famiglia che ha lasciato il segno nella città. I partecipanti camminano tra edifici storici e antichi negozi, ascoltando aneddoti sulla loro influenza economica e culturale. La visita si svolge alle 16 di sabato e alle 10:30 di domenica, coinvolgendo chi vuole conoscere meglio il passato palermitano.

Sabato 21 febbraio alle 16 e domenica 22, alle 10:30, viaggio storico lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio. Da piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al porto della Cala, dal piano di San Giacomo a via Materassai, dove i Florio ebbero la drogheria e la prima casa. Proseguiremo poi per la città ottocentesca rivivendo la storia della Fonderia Oretea e dell'Esposizione Nazionale del 189192 per concludere al Teatro Massimo, vivida espressione della "Belle Époque". Un viaggio nella storia attraverso la vita, le imprese e gli amori, che portarono una famiglia di aromatari calabresi a diventare i signori di Palermo e i protagonisti del mondo della finanza e dell'alta società internazionali.