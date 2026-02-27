milano fashion week kendall jenner bon ton da emporio armani e gli altri beauty look delle star in front row

Durante la Milano Fashion Week, le star si sono ritrovate in città e sugli spalti, mostrando i loro look più curati e i beauty look più trendy. Kendall Jenner, tra le altre, ha sfoggiato uno stile elegante e sofisticato indossando un outfit di Emporio Armani, mentre le prime file si sono riempite di volti noti pronti a catturare gli sguardi e le tendenze del momento.

Influencer, modelle e qualche star internazionale nel front row di Cavalli con beauty look che non sono passati inosservati. Amy Jackson In front row con maxi riga laterale. Chiara Ferragni Capelli wavy e smokey eyes nero per Chiara Ferragni. Giulia De Lellis Giulia De Lellis con uno smokey eyes marrone sfumato verso l'esterno dell'occhio e un effetto cat eye. Un escamotage, da copiare, per allungare e liftare lo sguardo. Clara Clara con un trucco sui toni del rosa e labbra brillanti. Anna Pepe Anna Pepe in versione gothic punk con il rossetto nero ispirato alla sfilata. Federica Panicucci e Sofia Fargetta Madre e figlia con lo stesso make-up audace sui tono del rosso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

